A Santo Stefano di Quisquina, in provincia di Agrigento, ignoti sono entrati furtivamente forzando una finestra dentro la scuola “Maestro Lorenzo Panepinto”, in via Libero Attardi. Hanno rubato due tablet, e hanno danneggiato un distributore automatico di caffè e bevande tentando di arraffare l’incasso. Il dirigente scolastico ha sporto denuncia ai Carabinieri della locale Stazione.

