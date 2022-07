Agrigento, ok alla Scuola materna nella Villa del Sole

Il Consiglio comunale di Agrigento ha approvato il progetto definitivo per la costruzione di una scuola materna e di un polo dell’infanzia nella Villa del Sole, lungo viale Europa. In proposito l’assessore al Verde pubblico, Giovanni Vaccaro, esprime soddisfazione e aggiunge: “Tanti bambini agrigentini usufruiranno di una struttura moderna ed efficiente. Circa 2 milioni di euro a disposizione sono risorse di Agenda Urbana. Altri 600mila euro, frutto di un finanziamento intercettato dal deputato Roberto Di Mauro, serviranno per recuperare l’area a verde della villa”.

