Agrigento, ripuliti gli spazi esterni della scuola Esseneto

Nei giorni scorsi, dinanzi la scuola dell'Infanzia e primaria Esseneto di Agrigento si è vissuta una bella pagina di attivismo civico di alcuni genitori dell'istituto, capitanati dal Presidente del Consiglio d'Istituto che, armati di buona volontà e di mezzi per la pulizia, hanno iniziato a ripulire i marciapiedi circostanti la scuola e gli spazi intorno. Gli stessi genitori hanno contattato l'amministrazione comunale per le dovute comunicazioni e l'iniziativa ha entusiasmato il Sindaco Francesco Miccichè, che ha messo subito a disposizione dei lavori, due operatori ecologici e garantito l'installazione a ringhiera di 4 contenitori per l'immondizia. Il Dirigente scolastico, Francesco Catalano, non ha mancato di presenziare e partecipare all'iniziativa di pulizia straordinaria degli spazi extrascolastici e ha auspicato che sempre più genitori e volontari si rendano parte attiva e vitale del processo di crescita civica. Il monito è che tutti i cittadini mantengano pulita la città poiché la sua bellezza e, in questo caso, la bellezza di una scuola, passa pure dalla capacità di mantenerla in ordine e in pulizia.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA