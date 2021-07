Aics provinciale di Agrigento, presentate due iniziative "Quartieri" e "Inclusione"

L’Aics, Presidenza Provinciale di Agrigento, con a capo il suo Presidente Giuseppe Petix, ha portato avanti, tramite il suo staff tecnico, diretto dall’Architetto Rino Petyx, insieme al Prof. Tona, all’Archeologa Viviana Caparelli e all’Ing. Miriam Gaglio, una serie di interventi finalizzati allo sport sul portale “sport di tutti”.

Hanno aderito alla due iniziative “Inclusione“ e “Quartieri” le seguenti Associazioni Sportive dilettantistiche (ASD), fortemente stimolati dalle amministrazioni comunali e dai Sindaci in particolare, che hanno messo a disposizione i propri impianti sportivi:

Progetto Sport “INCLUSIONE”

A) ASD:

– MILAN A.C.; – Presidente: F. Tona

– CIGNO DANCE; – Presidente: M. Spinella

– PADEL CLUB; – Presidente: A. Spiteri

– ATLETICO MILENA: – Presidente: E. Di Marco

– BOMPENSIERE FAMILY. – Presidente: M. Bonvissuto

B) Comuni interessati:

– Bompensiere (Cl); – Sindaco: S. Virciglio

– Furci Siculo (Ct): – Sindaco: —-

– Licata (Ag); – Sindaco: —-

– Milena (Cl); – Sindaco: C. S. Cipolla

– Montedoro (Cl). – Sindaco: R. Bufalino

Progetto Sport “QUARTIERI”

C) ASD:

– MILAN A.C.;

– Presidente: F. Tona

– CIRCOLO TUTTOSPORT;

– Presidente: C. Manta

– SICILIA BEACH SOCCER;

– Presidente: A. Mazzaglia

– CIGNO DANCE;

– Presidente: M. Spinella

– PADEL CLUB;

– Presidente: A. Spiteri

– ATLETICO MILENA:

– Presidente: E. Di Marco

– BOMPENSIERE FAMILY;

– Presidente: M. Bonvissuto

– DON BOSCO;

– Presidente: A. Lanzalaco

– PALMSPORT EDUCATION;

– Presidente: F. Scerra

– FOOTBBALL CLUB BELICE SPORT;

– Presidente: R. Tusa

– PONTE DI FERRO.

– Presidente: F. Policardi

– NANA GULINOOACCADEMY

– Presidente: M. Indelicato

– ATLETICO VILLALBA

– Presidente: G. Amico

D) Comuni interessati:

1. Bompensiere (Cl);

– Sindaco S. Virciglio

2. Camastra (Ag);

– Sindaco D. Gaglio

3. Catania (Ct);

– Sindaco ———–

4. Furci Siculo (Ct):

– Sindaco ———–

5. Licata (Ag);

– Sindaco ———–

6. Milena (Cl;

– Sindaco C.S. Cipolla

7. Montedoro (Cl);

– Sindaco R. Bufalino

8. Mussomeli (Cl);

– Sindaco G. Catania

9. Palma di Montechiaro (Ag);

– Sindaco S. Castellino

10. Partanna (Tp);

– Sindaco ———–

11. Porto Empedocle (Ag).

– Sindaco I. Carmina

12. Sciacca (Ag);

– Sindaco ———–

13. Villalba (Cl).

– Sindaco M. P. Immordino

L’ammontare complessivo dei finanziamenti richiesti per le attività sportive e per la

riqualificazione dei presidi supera il € 1.300.000.

