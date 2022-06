Akragas, oggi a Martina Franca ti giochi la serie D

Oltre un centinaio di tifosi dell'Akragas ( qui sul traghetto di Messina) hanno seguito la squadra a Martina Franca dove oggi il Gigante si gioca la promozione in serie D. C'è da difendere la vittoria con il risultato di 3 a 2, ottenuto nel match di andata. Ai biancoazzurri serve vincere o anche pareggiare. Si potrebbe festeggiare anche in caso di sconfitta, ma in questo caso deve essere sempre di misura e segnando almeno tre gol.

Pubblicità

Dalle ore 17, qui sulla pagina Facebook che è quella ufficiale della società akragantina, potrete seguire la diretta streaming della finalissima Martina Franca-Akragas.

"Vi porteremo in campo - si legge in una nota stampa - per il riscaldamento delle due formazioni, ma anche in tribuna per sentire i nostri meravigliosi tifosi e poi vi racconteremo il match che vale un'intera stagione".

La telecronaca è di Davide Sardo.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA