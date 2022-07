Allievi indonesiani potranno studiare all'Accademia delle Belle Arti di Agrigento

Futura collaborazione con l'Indonesia per l'Accademia delle Belle Arti Michelangelo di Agrigento. Visita, all’Accademia, infatti, di Don Martin Schmidt , responsabile contatti con l’Indonesia per il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme , di Rodi e di Malta. E' stato ricevuto dal preside, Alfredo Prado che si è detto, fin da subito, disponibilissimo ad avviare questa collaborazione. In particolare, diversi indonesiani, potranno venire ad Agrigento proprio per studiare all'interno dell'Accademia Michelangelo.

