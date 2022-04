Amministrative: l'uscente Stefano Castellino incassa la fiducia di una quinta lista civica

Un'altra lista civica ha deciso di sostenere la candidatura a sindaco di Palma di Montechiaro, l'uscente Stefano Castellino. Infatti, anche "Costruiamo insieme", ha deciso di appoggiare il primo cittadino uscente portando a cinque le liste che lo appoggeranno. Una sesta, "Nuova Palma", a giorni uscirà allo scoperto.

“Costruiamo insieme - si legge in una nota stampa - è una lista civica composta da persone serie e volenterose, che hanno deciso di dedicare buona parte della loro vita al bene di Palma di Montechiaro. È una lista di persone aperte, capaci di ascoltare i consigli delle gente, sia che essi provengano da privati cittadini, associazioni, comitati, esperti o chiunque altro, e tramutarli in programmi operativi, concreti di sviluppo socio, culturale ed economico del paese.

Tra i nostri obiettivi c'è quello di creare dei programmi di espansione per le donne e per i giovani, spesso esclusi dai processi di sviluppo economico ed occupazionale, promuovere nuove idee di sviluppo territoriale nel campo del turismo, dell'agricoltura e del lavoro in generale e quello di migliorare tutti gli aspetti legati al sociale attraverso l'adozione di iniziative politiche specifiche. Vogliamo insomma "costruire" insieme a tutti i palmesi una realtà di crescita comunitaria a 360 gradi, che poggia le fondamenta del proprio sviluppo sul patrimonio storico, culturale, oltre che umano, del nostro Paese. Ed è proprio per questo spirito di crescita e di sviluppo che caratterizza questa lista, non poteva che collocarsi con chi, in questi anni, ha dimostrato di essere persona capace di attivare e concretizzare diversi piani di sviluppo e di crescita territoriale del nostro Paese, ovvero Stefano Castellino. L'unico sindaco che può tradurre in fatti le nostre idee ed i nostri programmi. Per cui "Costruiamo insieme" è al fianco di Stefano Castellino per migliorare e nello stesso tempo rilanciare la già fruttuosa politica amministrativa della città. I candidati della lista civica "Costruiamo insieme" ringraziano il coordinatore Dott. Agr. Saro Cutaia per lo sforzo profuso nell'organizzare e mettere insieme un gruppo di persone che hanno valori e programmi condivisi".

