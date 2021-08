A Cammarata i Carabinieri della locale Compagnia hanno denunciato a piede libero alla Procura di Agrigento un uomo di 40 anni sorpreso in strada, in Corso Umberto primo, in possesso di un coltello a serramanico, di circa 12 centimetri. All’autorità giudiziaria risponderà del reato di porto ingiustificato di strumenti e arnesi atti ad offendere. Il coltello è stato sequestrato.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA