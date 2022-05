Atto vandalico all'Interclub Angelo e Massimo Moratti

Un vile atto da parte di ignoti ha evidenziato l'antisportività che ha colpito la sede dell'Interclub Angelo e Massimo Moratti a Favara.

Ignoti vandali e imbecilli, hanno intriso di sigillante la serratura della porta dei locali del Club.

"Un atto incivile e vandalico da parte di alcuni soggetti della nostra comunità favarese - si legge in un messaggio del direttivo - Il nostro indirizzo è sempre stato ricco di valori sportivi e rispetto per la fede altrui, siamo rammaricati ma la nostra missione di Club come organizzazione dedita al sostegno dei nostri colori sociali e della solidarietà per la comunità favarese continueranno ad essere il nostro faro".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA