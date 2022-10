Canicattì in piazza per dire basta alla criminalità

E' stata un successo di partecipazione la manifestazione contro la criminalità che si è svolta a Canicattì. La città della legalità scende in campo. C'è la speranza di un futuro migliore per la comunità. La città dell'Uva Italia, negli ultimi tempi è balzata sempre più agli onori della cronaca per i tanti, troppi episodi di criminalità. Ormai, la situazione appare fuori controllo, continui furti, borseggi, rapine, aggressioni. La gente ha paura. Non ci sono notti dove non vengono rubate autovetture o motocicli, la gente non si sente sicura. Al Commissariato sono stati raccolti decine e decine di denunce. Ecco perché è stata organizzata una manifestazione ad hoc per toccare le coscienze, per dire alla gente che se vede qualcosa di illegale di denunciare subito.

