Che successo per i "giochi a staffetta" all'Ic Esseneto di Agrigento

Si è svolto all'Istituto comprensivo Esseneto di Agrigento, il primo giorno dei "Giochi a staffetta" previsti dal Progetto continuità anno scolastico 2022/2023. Gli alunni delle classi quinte della scuola primaria e prime della scuola secondaria hanno giocato in squadre che si sono sfidate a terminare, nei tempi previsti da ciascun gioco, i percorsi o i traguardi stabiliti dalle diverse attività. Una giornata speciale per i bambini della scuola primaria che sono stati accolti dalla secondaria con gioia. Tanto divertimento e spirito di condivisione per un progetto che ha come finalità la collaborazione e l'interscambio tra i diversi ordini di scuola in un ottica di continuità educativa e culturale.

