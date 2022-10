Cianciana, uomo colpito da infarto si salva per la presenza fissa del medico e del 118

La postazione fissa del 118 con tanto di ambulanza a Cianciana si è rivelata decisiva per strappare alla morte un uomo di Cianciana colto da infarto. La persona in questione è stata prontamente soccorsa dal medico e subito dopo trasportata all'ospedale di Sciacca dove si trova tuttora ricoverata ma con un quadro clinico ottimale. Le tante battaglie dell'amministrazione comunale ciancianese, guidata dal sindaco Francesco Martorana, stanno dando i loro frutti. "Era un impegno che ci siamo presi con la popolazione già in campagna elettorale - aveva detto il primo cittadino - è continuato nell’arco di questi anni ed il merito va dato anche consigliere comunale Francesco Alfano per essersi sempre impegnato instancabilmente per la realizzazione di questo importante obiettivo”.

"Sono molto contento e soddisfatto della battaglia che abbiamo fatto assieme all'amministrazione comunale - dice il consigliere comunale Francesco Alfano - perché il nostro territorio non è ben collegato, le strade sono delle trazzere ed il primo ospedale si trova a Sciacca. Abbiamo ribadito che ogni vita umana deve essere salvata e, alla fine, siamo riusciti a portare a casa dall'ex governo regionale questo importante risultato. Avere un medico sempre a disposizione fa vivere serenamente i ciancianesi e i residenti dei paesi vicinori".

