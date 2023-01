Comune di Aragona: al via le domande per il servizio trasporto disabili con Invalidità al 100%

L’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Aragona, Maria Licata informa la cittadinanza che da oggi è possibile presentare domanda per il bonus caregiver. “Da oggi – dice - si possono presentare le domande per il servizio di trasporto dei disabili con invalidità uguale al 100% E/O Certificato Di Handicap Grave ai sensi della legge del 1992. La modalità di presentazione della richiesta del servizio - spiega l’assessore - avverrà tramite strumenti digitali. Cliccando sulla home page del sito del Comune di Aragona, sezione “AVVISI” troverete un link di collegamento alla piattaforma digitale nominata “Servizio Sociale Digitale” htpps://agrigento.serviziosocialedigitale.it.

Pubblicità

Accedendo alla sezione “cittadino” il beneficiario del servizio (attivo dal 14 gennaio 2023 dalle ore 18:00) potrà presentare istanza on line per determinate tipologie di trasporto. La stessa modalità – precisa il Comune - potrà essere eseguita dagli operatori sociali, i quali possono presentare istanza accedendo alla sezione apposita “operatore sociale”.

Di seguito le tipologie di trasporto per le quali poter presentare istanza:

a) scolastico: rientra in questa tipologia di trasporto l’accompagnamento dal domicilio, dell’utente presente nel Comune dì Aragona alle scuole secondarie di primo grado al fine di garantire l’accesso al diritto allo studio e viceversa;

b) riabilitativo: accompagnamenti dal domicilio dell’utente ai centri di riabilitazione per sottoporsi a prestazioni terapeutiche riabilitative al fine di garantire il mantenimento e la prevenzione del degrado di soggetti svantaggiati affetti da gravi patologie che gravano sul livello di autonomia e viceversa;

I beneficiari del servizio, in possesso dei predetti requisiti, previa valutazione dell’UVM, saranno ammessi, tramite piattaforma digitale al fine di poter consentire alla stessa di elaborare una graduatoria il cui criterio di accesso è basato sul minor reddito ed a parità di reddito sarà data priorità alla data di ricezione generata dalla piattaforma telematica.

Completate le lavorazioni, ciascun beneficiario riceverà sul numero di cellulare indicato in piattaforma, al momento della presentazione dell’istanza, un messaggio che indicherà il numero di trasporti da poter utilizzare.

A tal punto sempre tramite piattaforma, l’utente che ne fa richiesta potrà scegliere l’operatore sociale dal quale ricevere il servizio. Stessa procedura sarà applicata per gli operatori sociali – previa valutazione dei requisiti, saranno accreditati sulla piattaforma e potranno essere scelti all’interno della stessa.

L’Assessore ai servizi sociali, Maria Licata ringrazia per il lavoro certosino e costante tutto il personale dei Servizi Sociali per avere lavorato per il raggiungimento di questo importante obiettivo e annuncia che a breve partiranno altri avvisi per implementare servizi di assistenza e sostegno per le categorie fragili.

“Questo dimostra – dichiara l’assessore Licata - l’interesse e il costante impegno dell’Amministrazione Pendolino per dare risposte concrete attraverso un welfare a 360 gradi utilizzando tutte le forme di finanziamento in campo”.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA