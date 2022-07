Conclusi i lavori sulla strada Ribera-Cianciana

Il Genio Civile di Agrigento ha concluso i lavori di manutenzione della strada provinciale 32 Ribera – Cianciana, a favore dei collegamenti tra i Comuni dell’entroterra agrigentino del versante “Monte Sicani”, per un importo complessivo di 1 milione e 200mila euro. Il capo del Genio Civile di Agrigento, Rino La Mendola, commenta: “Siamo orgogliosi di continuare ad offrire il nostro contributo per migliorare la viabilità interna agrigentina, che da troppi anni versava nell’abbandono e nel degrado, per effetto di una grave carenza di investimenti, determinata in gran parte dalla deleteria abolizione delle Province Regionali. Oggi, in attuazione alle politiche adottate dal presidente Musumeci e dall’assessore a Infrastrutture e Trasporti, Marco Falcone, la Regione ha assunto l’onere di supportare la Provincia di Agrigento, firmando un apposito accordo istituzionale, in virtù del quale il Genio Civile, durante gli ultimi due anni, oltre ai lavori appena completati sulla strada provinciale 32, ha avviato una serie di interventi, che saranno peraltro completati entro il corrente mese di luglio, per la manutenzione delle provinciali 12, 15, 35, 35B, e 88”.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA