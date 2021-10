Condannati a due anni Salemi Giuseppe e Durè Graziella Nora

Il Giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Sabrina Bazzano, ha condannato alla pena di anni due di reclusione Salemi Giuseppe e Durè Graziella Nora per i reati di violenza privata e turbativa violenta del possesso di cose immobili. Gli avvocati Barbara Garascia e Giuseppe Bongiorno, legali delle parti civili costituite, esprimono soddisfazione per il risultato ottenuto anche alla luce della richiesta di assoluzione avanzata dal Pubblico Ministero. Il giudizio giunge all"esito di una dolorosa vicenda in cui le parti civili sono state per anni vittime di minacce, violenze e prevaricazioni da parte degli odierni condannati. Gli avvocati Garascia e Bongiorno hanno ottenuto oltre al risarcimento dei danni, la condanna ad una provvisionale immediatamente esecutiva ed il pagamento delle spese legali.Il Giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Sabrina Bazzano, ha condannato alla pena di anni due di reclusione Salemi Giuseppe e Durè Graziella Nora per i reati di violenza privata e turbativa violenta del possesso di cose immobili. Gli avvocati Barbara Garascia e Giuseppe Bongiorno, legali delle parti civili costituite, esprimono soddisfazione per il risultato ottenuto anche alla luce della richiesta di assoluzione avanzata dal Pubblico Ministero. Il giudizio giunge all"esito di una dolorosa vicenda in cui le parti civili sono state per anni vittime di minacce, violenze e prevaricazioni da parte degli odierni condannati. Gli avvocati Garascia e Bongiorno hanno ottenuto oltre al risarcimento dei danni, la condanna ad una provvisionale immediatamente esecutiva ed il pagamento delle spese legali.

