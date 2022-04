A Favara i Carabinieri della locale Tenenza hanno denunciato una pensionata di 76 anni perché colta, durante una perquisizione domiciliare, in possesso di una pistola calibro 8, con 20 munizioni dello stesso calibro, appartenute al marito defunto. E poi un operaio di 22 anni è stato denunciato perché sorpreso in Corso Vittorio Veneto, a bordo della sua automobile Fiat Panda, in possesso di 2 coltelli a serramanico e un tirapugni.

