Disabile in carrozzina, cade ed è in prognosi riservata

Brutta disavventura per un sessantenne disabile agrigentino che si trova a lottare contro la morte all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. L'uomo è caduto mentre si trovava alla guida di una carrozzina elettrica nei pressi del tempio di Giunone.

L’uomo, per cause ancora in corso di accertamento, è stato sbalzato dal mezzo elettrico utilizzato per il trasporto ed è caduto sul selciato.

Un violento impatto che gli ha causato traumi sparsi e un trauma cranico. Sono stati alcuni passanti a prestare i primi soccorsi e chiamare il personale medico. Immediato il ricovero all’ospedale di Agrigento dove le sue condizioni restano critiche.

