Distrutta macchia mediterranea a Ribera

L'Associazione ambientalista Mareamico ha ricevuto una segnalazione riguardante la distruzione, mediante una ruspa, della macchia mediterranea, tra Borgo Bonsignore e Secca Grande in località Pietre Cadute, con il fine di creare due comode stradelle per accedere a due calette, ed una terza per accedere ad una spiaggia.

"Si tratta di fatti gravissimi - scrive il responsabile di Mareamico, Claudio Lombardo - che vanno accertati, sanzionando duramente i responsabili che debbono ripristinare i luoghi. Abbiamo già presentato un esposto alle forze dell'ordine".

