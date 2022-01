Ad Agrigento tutti i genitori degli alunni del plesso Montessori dell’Istituto comprensivo Montalcini, ringrazia il sindaco Franco Miccichè perché ha provveduto, sia alla materna primaria che all’asilo, a montare i climatizzatori, particolarmente attesi, utili sia per il caldo che per il rinfresco. Pertanto giovedì prossimo al rientro in classe i bambini non subiranno il freddo.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA