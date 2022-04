Finanziati 75mila euro per adeguare la pista dell'elisoccorso. Esulta il sindaco, Francesco Martorana

Con decreto della Presidenza della Regione Siciliana, Dipartimento della Protezione Civile è stata assegnata al comune di Cianciana la somma di 75mila euro per l' adeguamento della pista dell' elisoccorso ai voli notturni. Una notizia tanto attesa dalla comunità ciancianese e non solo visto che l'infrastruttura è l'unica presente nella parte montana della provincia agrigentina e che abbraccia anche diversi centri del palermitano.

"Dopo l'ambulanza medicalizzata - dice raggiante il sindaco di Cianciana, Francesco Martorana - un altro traguardo della mia amministrazione, per la tutela della salute pubblica. La pista, dopo i lavori, sarà usufruibile sia per i voli notturni che diurni. Una risorsa per l' intero territorio".

E' stato dimostrato più volte in passato che la pista ha salvato moltissime vite umane. Degenti gravi, vittime anche di incidenti, sono stati trasportati in poco tempo negli ospedali siciliani attrezzati per i casi.

"Questa infrastruttura - conclude Martorana - è di vitale necessità per la zona della montagna, ecco perché ci siamo battuti per ottenere questo finanziamento che ci consentirà di avere una pista dell'elisoccorso bene attrezzata ed in grado di rispondere presente anche di notte".

