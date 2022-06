A Sciacca in viale Siena un furto è stato compiuto in un magazzino a danno di un’impresa catanese che si occupa della manutenzione degli impianti Enel nella zona. Sono state rubate bobine di cavi di rame per 1.500 chili, e 600 chili di condutture in rame. Il danno, quantificato in quasi 40mila euro, è coperto da assicurazione. Una denuncia a carico di ignoti è stata sporta alla locale Compagnia dei Carabinieri. Indagini in corso.

