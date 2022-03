A Sant’Angelo Muxaro, in contrada Pantano, ignoti hanno tagliato la rete metallica di recinzione, sono entrati dentro e hanno rubato, a danno di un impianto fotovoltaico a servizio di una società agricola, 2.500 metri di cavi elettrici in rame, per un valore di mercato di 55mila euro. Indagano i Carabinieri.

