Gestione dei porti di Licata e Gela passa all'Autorità di sistema portuale

La gestione dei porti «Rifugio» e "Isola" di Gela e quello di Licata passa dalla Regione all’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale. L’intesa è stata firmata stamane a Palermo dall’assessore all’Ambiente Toto Cordaro, e dal presidente dell’Autorità di sistema portuale, Pasqualino Monti. L'accordo, sottoscritto su delega del presidente della Regione Nello Musumeci e del ministro per le Infrastrutture e mobilità sostenibili Enrico Giovannini, prevede che «la titolarità delle tre aree demaniali resti, comunque, in campo alla Regione, che sarà sempre coinvolta nella redazione della programmazione strategica di sistema e dei singoli Piani regolatori portuali, che già prevedono, comunque, l’acquisizione del parere degli uffici regionali"

«La firma dell’atto di concessione di fatto determinerà un minore burocrazia e una maggiore efficienza gestionale - dice Musumeci - assicurando interventi di potenziamento e messa in sicurezza delle strutture portuali, che nel comprensorio di Gela, assumono un particolare significato vantando la presenza di un ampia area individuata come Zes, in grado di attrarre investimenti, grazie anche ad una favorevole posizione geografica che risponde alla domanda dei traffici commerciali del Mediterraneo». Gli attuali canoni concessori rimarranno vigenti fino alla scadenza naturale, fatti salvi gli aggiornamenti annuali dell’Istat. Le spese di manutenzione, ordinaria e straordinaria delle aree demaniali e delle opere portuali saranno a carico dell’Autorità. «Si concretizza oggi l’impegno assunto dal governo Musumeci che mette in atto quanto disposto da una norma di legge con l'affidamento dei porti di Gela e Licata all’Autorità di sistema della portualità della Sicilia occidentale, certi e convinti che sarà un’ottima scelta», aggiunge Cordaro.



