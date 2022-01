La sfida tra le prime della classe si farà. Agrigento sfiderà Bisceglie al Palamoncada il 20 Gennaio alle ore 20:30 recuperando il match annullato per motivi legati al covid della squadra pugliese. In classifica si avvicina Salerno a quota 20 punti ma Agrigento e Bisceglie rimangono salde in testa alla classifica a quota 22. Domenica la Fortitudo andrà a Cassino per sfidare la Virtus prima del big match di giovedì prossimo.

