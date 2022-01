Inaugurazione sede Fijet- Flai ad Agrigento

La Fijet-Flai della provincia di Agrigento da oggi ha una sua sede. E’ stata messa a disposizione dalla Dmo – Distretto Turistico Valle dei Templi al Viale della Vittoria n.309 (ex Caserma dei Vigili del Fuoco). L’insediamento ufficiale è avvenuto questa mattina con la scopertura della targa sul portone dell’edificio, dal presidente nazionale Fijet Giacomo Glaviano, dall’amministratore della Dmo Fabrizio La Gaipa e dall’assessore comunale al Turismo Franco Picarella, in rappresentanza del sindaco Franco Miccichè, presidente della Dmo. Alla presenza di diversi giornalisti, hanno partecipato anche il direttore della Dmo Enzo Camilleri, Claudio Castiglione in rappresentanza del Consorzio Turistico, Gerlando Amato, presidente del Panathlon Club e l’on. Enzo Fontana, storico socio della Fijet. A seguire si è tenuto un incontro nella sala conferenze dello stesso Dmo nel corso del quale sono intervenuti oltre al fiduciario provinciale Stelio Zaccaria e a quello cittadino Lello Casesa, anche l’amministratore Fabrizio La Gaipa (nuovo socio anche lui della Fijet) e i giornalisti Arturo Cantella e Domenico Vecchio.

