Joe Corbo lancia "Mas", nuovo tormentone delle discoteche

La pandemia non ha portato soltanto brutte notizie, per chi lavora soprattutto con la mente, ha anche portato dei buoni frutti. E' uscito quello che potrebbe essere definito il tormentone della prossima stagione nelle discoteche, ormai prossime alla riapertura. S'intitola Mas, la fantastica produzione musicale di DESIO, ossia Angela Crapanzano e J. MORODO. MAS di cui Joe Corbo è il co/produttore la si può gia acquistare in tutti gli digital stores internazionali.

Questo il link per l'anteprima del video: https://www.facebook.com/100047824095408/videos/1197257200682261

