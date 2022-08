L'Akragas si è presentata alla città ed ai tifosi

Ieri sera, nella suggestiva “Baia del Kaos”, lido balneare di Porto Empedocle, è stata presentata ai tifosi e alla stampa l’Akragas che si appresta ad iniziare la nuova stagione agonistica 2022/2023 nel campionato di Eccellenza. L’esordio ufficiale è in programma domenica 28 agosto, nella gara di andata del primo turno di Coppa Italia d’Eccellenza contro la Pro Favara, allo stadio Esseneto di Agrigento con inizio alle ore 17. All’evento, presentato dal giornalista Davide Sardo, responsabile della comunicazione e addetto stampa dell’Akragas, erano presenti i massimi dirigenti del club, alcuni componenti del consiglio di amministrazione della Società, i collaboratori, lo staff tecnico e tutti i calciatori della prima squadra. Presenti una cinquantina di tifosi, giovani e meno giovani, che hanno avuto l’occasione di conoscere in prima persona i giocatori della prima squadra. Per l'amministrazione comunale di Agrigento, era presente l'assessore Roberta Lala, che ha portato i saluti istituzionali del Sindaco Franco Micciché e dell'assessore allo Sport, Costantino Ciulla.

Nel corso della serata è stato illustrato l’organigramma societario e presentata ufficialmente la nuova maglia biancoazzurra, realizzata dall’azienda “Evol”.

Akragas - Organigramma 2022/2023

Dirigenti

⁃ Presidente: Giuseppe Deni

- Presidente onorario Benedetto Adragna

⁃ Vice Presidente: Carmelo Callari

⁃ Direttore Generale: Giancarlo Rosato

Collaboratori

⁃ Segretario: Gaetano Di Caro

⁃ Team Manager: Maurizio Capraro

⁃ Responsabile delle relazioni esterne: Enzo Nocera

⁃ Responsabile Comunicazione e Addetto stampa: Davide Sardo

⁃ Magazziniere: Salvatore Prinzivalli

- Observer analytics: Matteo Colucci e Alessandro De Caro

- Responsabile Store: Paolo Vella Tipografia Maira

Staff tecnico e sanitario

⁃ Direttore sportivo: Ernesto Russello;

⁃ Allenatore: Nicolò Terranova;

⁃ Vice Allenatore e preparatore dei portieri: Pietro Catalano;

⁃ Preparatore atletico: Giacomo Mineo;

⁃ Collaboratore tecnico e match analyst: Giovanni Costantino;

⁃ Collaboratore di campo: Francesco Nobile;

⁃ Medico sociale: Salvatore Bottone;

⁃ Massaggiatore e referente per l’area sanitaria: Stefano Frassetto

Settore Giovanile

⁃ Responsabile settore giovanile ed allenatore Dino De Rosa;

⁃ Tecnici: Emiliano Bellavia, Salvatore Ingrao e Gino Casella

⁃ Osservatore giovani calciatori: Matteo Colucci;

