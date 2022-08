L'Akragas si presenta alla città ed alla tifoseria giovedì 25 agosto

È tempo di presentazione ai tifosi e alla stampa per la nuova Akragas, in vista dell'esordio ufficiale nella nuova stagione con la gara di andata del primo turno di Coppa Italia di Eccellenza contro la Pro Favara, in programma domenica 28 agosto, allo stadio Esseneto di Agrigento.

La Società del Presidente Giuseppe Deni rende noto che giovedì 25 agosto, alle ore 19:30, al lido balneare “La Baia del Kaos”, presso il lungomare Pirandello di Porto Empedocle, in occasione di un apericena con buffet, sarà presentata ufficialmente la squadra biancoazzurra. Per l’occasione saranno presenti i massimi dirigenti akragantini.

Intanto, buon test match per l'Akragas oggi pomeriggio, allo stadio Esseneto di Agrigento, con il San Giovanni Gemini, formazione del campionato di Promozione. L'allenamento congiunto è servito a mister Nicolò Terranova per testare la condizione fisica della squadra e provare uomini e schemi in vista dell'esordio ufficiale nella nuova stagione con la gara di andata del primo turno di Coppa Italia di Eccellenza contro la Pro Favara, di domenica 28 agosto, allo stadio Esseneto di Agrigento. Per la cronaca, la sfida è terminata 5-1.

Il primo tempo si è concluso 1 a zero per i padroni di casa, grazie alla rete di Pavisich. Il San Giovanni Gemini, ben messo in campo da mister Renato Maggio, non ha per nulla sfigurato e ha impegnato il portiere Elezaj. Nella ripresa gli ospiti, con un perfetto schema su calcio d'angolo, riescono a pareggiare con Lio. Poi ci pensa Mansour, con un bel colpo di testa, a riportare avanti l'Akragas. La squadra di Terranova segna ancora con il neo acquisto Neri e i giovani Scozzari (doppietta) e Dispenza.

