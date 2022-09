La Uil agrigentina saluta l'elezione del Presidente della Regione, Vito Schifani, e chiede immediati interventi in provincia

La UIL di Agrigento augura buon lavoro al nuovo presidente della Regione Renato Schifani e a tutti gli eletti, vecchi e nuovi, all’Assemblea regionale siciliana oltre ai parlamentari siciliani, soprattutto quelli agrigentini, che siederanno a Montecitorio e a palazzo Madama.

"Il nostro auspicio - si legge in una nota del sindacato - è che si garantisca centralità ad una serie di questioni impellenti che riguardano la nostra provincia agrigentina, da lungo tempo dimenticata e martoriata da problematiche di estrema gravità".

Il Segretario della Uil di Agrigento, Gero Acquisto, nel congratularsi per il traguardo raggiunto sottolinea: "Le elezioni sono finite e inizia il tempo dei fatti, i nostri parlamentari saranno chiamati ad affrontare una situazione difficile, mi auguro che possano essere subito attivate contromisure adeguate a fermare il decadimento totale della nostra provincia, noi come organizzazione sindacale saremo sempre propositivi con lo spirito collaborativo che ci contraddistingue".

