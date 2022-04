Motoguzzi sceglie la Costa del Mito per lo spot pubblicitario

Moto Guzzi per un suo video promozionale sceglie la Costa del Mito. Nelle immagini diffuse anche sui social media scorrono lungamente scorci suggestivi vista mare del Parco archeologico di Selinunte e tratti di spiaggia tra i più belli di Sicilia. La proposta è dedicata ai viaggiatori alla ricerca di "strade inesplorate, inattese amicizie ed esperienze uniche". Il messaggio promozionale si coniuga perfettamente con il prodotto turistico della Costa del Mito, che tanto successo ha riscosso alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano dal 10 al 12 aprile scorso con i suoi 150 km di spiagge, parchi archeologici e riserve da Gela a Selinunte, passando per la Valle dei Templi. "La Costa del Mito offre uno stile di viaggio, un modo di vivere la scoperta di un territorio e delle persone che lo abitano" afferma l'amministratore della DMO - Distretto Turistico Valle dei Templi, Fabrizio La Gaipa. “Sobrietà e bellezza: un dialogo continuo tra divulgazione e promozione - commenta il direttore del Parco Archeologico di Selinunte, Bernardo Agrò -. Dopo gli spot di promozione culturale prodotti alla BIT di Milano e divulgate nello stand “Sicilia“, scelti per la promozione della nostra regione, ora grandi marchi creano di Selinunte spazi scenografici e, al tempo stesso, rendono gli stessi luoghi protagonisti con una regia tanto delicata, quanto incisiva".

