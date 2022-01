Palma di Montechiaro in zona arancione

Palma di Montechiaro da domenica 9 gennaio sarà in zona arancione. Lo ha stabilito il Presidente della Regione, Nello Musumeci, considerato che nella città del Gattopardo figurano al momento 304 positivi al Covid.

Questa decisione era nell'aria visto il trend in ascesa negli ultimi 10 giorni. Il sindaco, Stefano Castellino, è orientato ad adottare misure più restrittive a cominciare dalla scuola.

"Nelle prossime ore - dice il primo cittadino - emetterò un' altra ordinanza per arginare i continui contagi. In particolare, per la scuola che da lunedì 10 si andrà in dad quasi sicuramente".

