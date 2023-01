Palma di Montechiaro, s'inaugura la sede della Dc

Verrà inaugurata domani sera alle 19 in corso Odierna a Palma di Montechiaro la sede della Democrazia cristiana voluta fortemente dal dirigente provinciale, Giuseppe D'Orsi. Interverranno, oltre allo stesso D'Orsi, il Commissario cittadino, Giuseppe Criscimanna, il Commissario regionale, Totò Cuffaro che concluderà i lavori oltre al capogruppo all'Ars del partito, Carmelo Pace.

"Il partito - dice Giuseppe D'Orsi - continua a crescere in maniera esponenziali, l'ultima adesione in ordine di tempo quella dell'europarlamentare, Donato - Questo grazie all'ottimo lavoro del Commissario regionale, Totò Cuffaro, ma anche del deputato agrigentino, Carmelo Pace che fin da subito è accorso alle richieste della popolazione agrigentina a cominciare dalla riapertura del Pronto soccorso all'ospedale di Ribera. La Dc continua a crescere sia in Sicilia che fuori dall'Isola e questo ci consentirà di dire la nostra anche circa la partecipazione dello scudo crociato a tutte le competizioni elettorali che si svolgeranno. Complimenti anche ai democristiani di Canicattì per la presentazione del direttivo che è costituito da gente valida che saprà, sicuramente, dare una svolta alla città ed ai cittadini canicattinesi".

