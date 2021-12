Panettoni ai bimbi in dad da qualche giorno per via dei molti casi di Covid

Bellissima giornata di apertura delle festività natalizie a Cattolica Eraclea.

"Abbiamo donato i panettoni, a domicilio, a tutti i bambini e le bambine delle nostre scuole - dice il sindaco, Santo Borsellino - Un segno di vicinanza e di augurio di buone feste da parte dell'amministrazione comunale, con un pensiero di riguardo alle famiglie dei piccoli che a causa del virus stanno passando un momento difficile. Con la speranza che possa portare un po' di aria natalizia e serenità. Nella stessa mattinata, grazie ai collaboratori impegnati, abbiamo consegnato alle attività commerciali il calendario 2022 dove in ogni mese abbiamo inserito delle foto degli angoli e delle bellezze del nostro paese e del territorio. Un modo per far apprezzare e conoscere i nostri luoghi. I calendari sono stati altresì inviati alle comunità di Cattolicensi emigrati in tutto il mondo. In particolare: 200 copie alla comunità cattolicense di Montreal, 200 alla comunità di Toronto e altri 200 alla comunità in Germania. Abbiamo voluto augurare così buone feste e buon anno, facendo sentire la vicinanza della loro amata terra natia. Un sentito ringraziamento agli impiegati per l'impegno mostrato e a tutti coloro che si sono impegnati nella realizzazione, in particolar modo all'assessore Cinzia Gurreri e la consigliera Francaviglia".

