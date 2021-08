Pizza Fest Aics, seconda edizione a settembre

In concomitanza con i lavori di riqualificazione della piazza vecchia del Villaggio Mosè, nei prossimi 13 e 14 settembre, si svolgerà la seconda edizione di Pizza Fest Aics, comitato provinciale di Agrigento diretto da Giuseppe Petix. Sarà una manifestazione molto ricca dove i pizzaioli agrigentini si misureranno per deliziare i palati più fini. Infatti, verrà distribuita a tutti i partecipanti, ingresso libero, la pizza realizzata sul momento. All'iniziativa possono partecipare tutti i pizzaioli della provincia agrigentina. Per iscriversi basta chiamare il 3515586212.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA