Raduno delle Fiat 500 a Palma di Montechiaro

S'intitola "In 500 nella terra del Gattopardo", l'ottavo appuntamento, fissato per il prossimo 5 giugno, con la macchina Fiat che ancora infiamma tantissimi appassionati e non. Palma di Montechiaro ospiterà quello che è un vero e proprio evento con tanto di esposizione dei vari modelli in piazza Provenzani fin dalle 8,30. In concomitanza avverranno le iscrizioni con la consegna del numero, sacca e gadget. Dalle 10 a mezzogiorno, gli iscritti potranno visitare il Monastero Benedettino, la Chiesa Madre, il Collegio di Maria e Palazzo Ducale. Infine, dalle 12 alle 17, visite al Castello Chiaramontano e la festa finale con il taglio della maxi torta. C''è anche il patrocinio della Fiat 500 Club Italia. Soddisfazione da parte dell'amministrazione comunale, guidata dal sindaco, Stefano Castellino, che ha subito sposato l'iniziativa visto che le "nonnine" continuano ad essere sexy e affascinanti.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA