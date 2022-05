Rinnovati i vertici della UILFPL di Agrigento. Luigi Fabrizio Danile viene riconfermato Segretario generale

Partecipato il Congresso della UILFPL Agrigento che si è tenuto oggi, 17 Maggio 2022, presso la sala conferenze del Dioscuri Bay Palace Hotel di Agrigento.

Il Congresso presieduto dal Segretario Generale della Uil di Agrigento, Gero Acquisto, si apre con la relazione del Segretario Luigi Fabrizio Danile, che sottolinea l’importanza del ruolo del sindacato in un momento storico in cui si è puntato su politiche economiche di rilancio per la nostra Regione analizzando quali prospettive ci saranno per il servizio sanitario Nazionale e Regionale e per i servizi del terzo settore, pubblici o privati che siano.

Si sono succeduti molti interventi che hanno portato alla luce problematiche e spunti per un dibattito interessante intorno alle tematiche degli enti locali.

Il Segretario generale, Gero Acquisto nel suo intervento focalizza il valore confederale della nostra organizzazione come trade union sindacale con ogni singola categoria e nello specifico congressuale di stamani conferma l'impegno che la UIL Confederale congiuntamente alla categoria FPL metteranno, in modo di rendere efficace la tutela delle diverse professionalità.

Il Congresso Provinciale ha confermato con l'unanimità dei delegati nel ruolo di Segretario Generale UILFPL di Agrigento Luigi Fabrizio Danile che ringrazia per la fiducia rinnovando il suo impegno per le sfide future.

Ha concluso i lavori Enzo Tango, Segretario Generale UILFPL Sicilia.

