Superiamo insieme il digitale

L’ADA odv di Agrigento e la Uil Pensionati di Agrigento, diretto da Giovanni Miceli, intendono promuovere dei seminari formativi per la terza età per contrastare il divario digitale intergenerazionale che pesantemente condiziona la vita delle persone anziane.

Potere dialogare con la Pubblica Amministrazione ,richiedere comodamente da casa certificati anagrafici, conoscere le nuove applicazioni telefoniche, sapere utilizzare lo SPID , il PAGO-PA e le app di servizi, significa semplificare notevolmente la vita degli anziani che sempre più potranno essere autonomi e meno soli.

I corsi si terranno ad Agrigento nei locali della UIL, siti in via Piersanti Mattarella N. 115 e saranno rivolti ai soci e a tutte le persone anziane che ne faranno richiesta, nei limiti dei posti disponibili e nel rispetto delle normative anticovid vigenti.

E’ possibile sin da adesso prenotarsi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 o via email ,al seguente indirizzo di posta elettronica: agrigento@adanazionale.it

Il numero massimo di partecipanti, per disponibilità logistiche, e’ fissato in numero di 20 persone per evento.

