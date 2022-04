Tommaso Paradiso in concerto alla Valle dei Templi

Tommaso Paradiso annuncia le date di TOMMY SUMMER TOUR 2022, prodotto e organizzato da Vivo Concerti.

La scaletta del Tommy Summer Tour 2022 promette di far cantare a squarciagola dall’inizio alla fine, per festeggiare l’arrivo di un’estate - la Stagione del Cancro e del Leone, come la chiama Tommaso - in cui i grandi concerti all’aperto tornano finalmente a essere protagonisti. Durante lo show infatti si alterneranno tutti i singoli della sua carriera, i grandi successi che lo hanno reso uno dei più popolari cantautori italiani contemporanei: da Completamente (triplo platino) a Riccione (quadruplo platino), fino a Ricordami (disco di platino) e Non avere Paura, entrato nella Top Ten di tutte le classifiche (FIMI/Gfk, Spotify, Airplay EarOne, iTunes e Apple Music) e certificato triplo disco di platino; e ancora fra gli altri Felicità Puttana (quadruplo platino), Da Sola In The Night (disco di platino), Promiscuità, Fine Dell’Estate (disco d’oro), Zero Stare Sereno (disco di platino), fino ad arrivare ai recenti Tutte Le Notti e Magari No (disco d’oro), parte dell’ultimo album Space Cowboy.

Dopo aver suonato in primavera nei principali teatri italiani con lo SPACE COWBOY TOUR, Tommaso Paradiso tornerà in scena nei mesi estivi, toccando anche la suggestiva location del Teatro Valle dei Templi, il 27 agosto 2022, ad Agrigento (organizzato dalla Fondazione Teatro Valle dei Templi).

