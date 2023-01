Trovati in possesso di droga: due arresti a Canicattì

I poliziotti della Squadra Mobile di Agrigento e del Commissariato di Canicattì hanno arrestato, ai domiciliari e con braccialetto elettronico come disposto dal Tribunale, Salvatore Lo Giudice, 31 anni, e Salvatore Raimondo Mulone, 32 anni, entrambi di Canicattì. I due sono stati sorpresi in possesso di circa 180 grammi di cocaina all’interno della loro automobile, e di un chilo e 195 grammi ancora di cocaina nascosti sotto un masso in una zona rurale di contrada Grotticelli a Canicattì dove i due sono stati intercettati e colti in flagranza di reato. Salvatore Lo Giudice ha tentato di fuggire a piedi ma è stato acciuffato.

