Questura di Agrigento, nuova agenda elettronica per i passaporti urgenti

Sarà possibile chiedere un appuntamento scaricando l'apposito modulo di autocertificazione

La Questura di Agrigento informa che per rispondere alle esigenze dell’utenza ed al fine di tranquillizzare coloro che intendono partire nel breve termine, è già in atto una nuova agenda elettronica per richiedere il passaporto in modalità di urgenza. Tutti i cittadini residenti nella città di Agrigento e nei comuni di Aragona, Cammarata, Casteltermini, Comitini, Favara, Joppolo Giancaxio, Raffadali, San Biagio Platani, San Giovanni Gemini, Santa Elisabetta, Sant’Angelo Muxaro e Santo Stefano Quisquina, possono richiedere un appuntamento sull’agenda elettronica riservata alle urgenze, scaricando l’apposito modulo di autocertificazione dell’urgenza che dovrà essere consegnato agli uffici all’atto della presentazione della richiesta del passaporto elettronico, corredato dall’effettiva esigenza certificata. La Questura comunica che i nuovi orari di apertura di quest’ufficio sono i seguenti: lunedì 08.30/13.00; martedì 14.30/18.00; mercoledì 08.30/13.00 e 14.30/18.00; giovedì 08.30/13.00 e 14.30/18.00; venerdì 08.30/13.00.

