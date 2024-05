Società Dante Alighieri, oggi evento culturale a Casa Sanfilippo

cultura & società

Incontro sul tema “La vita…” “Mia terra, mia labile strada, sei tu che trascorri o son io? Che importa? Ch’io venga o tu vada, non è che un addio!”

È in programma oggi, alle 16:45, a Casa Sanfilippo, l’incontro sul tema “La vita…” “Mia terra, mia labile strada, sei tu che trascorri o son io? Che importa? Ch’io venga o tu vada, non è che un addio!”, promosso dal comitato di Agrigento della Società Dante Alighieri, diretto da Enza Ierna. Dopo i saluti del sindaco Micciché; di Roberto Sciarratta, direttore del Parco Valle dei Templi; Enza Ierna; Francesco Curaba, presidente emerito Cna pensionati Agrigento, e di Gaetano Marongium delegato provinciale Anioc Agrigento, e dopo l’introduzione ai lavori di Enza Ierna, si terranno gli interventi di Enzo Alessi, scrittore e regista, sul tema “La Divina Commedia: allegoria del senso più profondo della vita”. A seguire Luciano Cerioli, psicoanalista e formatore, parlerà di “Anomalie, imprevedibilità nei percorsi di vita”. L’ultimo intervento, non di certo per ordine di importanza, sarà a cura di Antonio Liotta, scrittore ed editore, che parlerà de “Il sentimento del tempo”. Nel corso dell’evento, si terranno gli interventi artistici di Federico Orefice, Liliana Arrigo e Giuseppina Mira.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA