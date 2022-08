Ambiente, in Sicilia 77 volontari da tutta Europa per preservare riserve e parchi

Sono 77 i volontari provenienti da tutta Europa che saranno per due settimane in Sicilia, impegnati in tre diversi progetti legati alla tutela dell'ambiente e alla sensibilizzazione dei cittadini. È il risultato del progetto "Greening the present, saving the future", organizzato dall’Associazione InformaGiovani di Palermo nell’ambito del Corpo Europeo di Solidarietà.

Il progetto, che durante questi mesi è attivo fra Isola delle Femmine e Geraci nel palermitano e a Gela in provincia di Caltanissetta, vede impegnati ragazzi e ragazze di diversi paesi europei, ma anche qualcuno con origini fuori dal continente, in attività manuali e nella organizzazione di campagne d'informazione e sensibilizzazione rivolte alla popolazione locale.

A Gela e Isola delle Femmine le attività si sono svolte e continuano a svolgersi all’interno delle riserve naturali regionali gestite dalla Lipu, con attività manuali per la pulizia, la raccolta dei rifiuti e la manutenzione del verde e la messa a dimora di centinaia di nuove piante.

A Geraci, invece, i ragazzi si sono concentrati nella pulizia delle aree verdi e nell’organizzazione di una campagna che ha coinvolto giovani e anziani del paese per la promozione della raccolta differenziata e dell’uso di acqua corrente invece che di acqua in bottiglia.

Il programma "Corpo Europeo di Solidarietà" permette a ragazze e ragazzi residenti in Europa di svolgere un periodo di volontariato supportato economicamente dalla Commissione europea. Le attività di gruppo che li vedono impegnati, possono durare da due settimane a due mesi. È, inoltre, possibile svolgere esperienze di volontariato individuale fino a un anno.

A Isola delle Femmine, in particolare, sono stati impegnati complessivamente 25 volontari, che in due diversi momenti dell’estate hanno collaborato a raccogliere i rifiuti portati dalle mareggiate e a supportare il lavoro di ripristino della flora mediterranea dell’isolotto. Altri progetti sono già in programma nel nostro territorio a partire dall’autunno, mentre InformaGiovani, in collaborazione con l’ERSU, sta attivando uno sportello informativo su queste opportunità all’interno della città universitaria.

