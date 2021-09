L'Oleandro, fiore all'occhiello del Grand Hotel Baia Verde, location ideale per una food-experience memorabile

Alloggiare al Grand Hotel Baia Verde, albergo a 4 stelle, unico direttamente sul mare della Riviera dei Ciclopi tra Catania e Acicastello, incastonato in una baia naturale di roccia lavica, è un’esperienza indimenticabile: l’hotel, gestito fin dalla sua fondazione dalla stessa famiglia di imprenditori alberghieri, con competenza manageriale e attenzione ai particolari ma nello stesso tempo con un occhio di riguardo all’atmosfera familiare, ha 147 camere di varie tipologie, una discesa a mare privata con solarium e diving school, una grande piscina circondata da prato, palme e pini e un american bar affacciato direttamente sulla scogliera.

Pubblicità

Fiore all’occhiello dell’albergo è il ristorante “L’Oleandro”: aperto a tutti (e non solo agli ospiti dell’albergo) è caratterizzato da una cucina di grande qualità che offre le specialità della migliore tradizione gastronomica del territorio, ma con uno sguardo sempre attento all’arte culinaria internazionale e all’innovazione in chiave contemporanea.

L’Oleandro gode di una posizione unica: su una magnifica terrazza sul mare, da cui è possibile ammirare la costa ionica, il ristorante è location perfetta e amatissima – da decenni - anche per banchetti e ricorrenze di ogni genere: lo staff è sempre a totale disposizione del cliente per menu personalizzati e food-experience memorabili.

E proprio per offrire agli ospiti sempre più possibilità di scelta, durante tutta l’estate il Grand Hotel Baia Verde organizza serate tematiche enogastronomiche – aperte anche a chi non risiede in albergo ma desidera trascorrere una serata diversa e di grande qualità - dedicate a menu degustazioni, aperisushi con cocktail creati “su misura” dallo staff e intrattenimento musicale dal vivo: proprio nell’ambito di queste iniziative che coniugano food, musica e spettacolo ci si sta preparando alla grande serata del Ferragosto, in programma domenica 15, quando per il secondo anno consecutivo si terrà a bordo piscina una cena di gran classe con intrattenimento “burlesque”. Lo spettacolo sarà tenuto dalla celebre performer e artista Isabella Blackat, il menu è come sempre curato dallo chef Beppe Danile: «La nostra offerta per l’ormai classica e famosa serata ferragostana comprende piatti della tradizione siciliana», spiega Beppe «ma accuratamente rivisitati in chiave contemporanea. Si va dai fagottini di alici alla sicula, arricchiti da crema di patate giallo zafferano, al falsomagro di pesce fino ai veli di pesce spada millefoglie con pane profumato e al gelato di fragola fritto: piatti leggeri ma nello stesso tempo ricchi di gusto, di sicilianità e che profumano della nostra meravigliosa estate. Come staff di cucina, curiamo con grande attenzione le materie prime, selezionandole personalmente tra i migliori fornitori siciliani, con un occhio di riguardo alla stagionalità. Alla Baia Verde si può avere la garanzia che tutto sia fresco, proveniente dal nostro territorio ricco di eccellenze e preparato con grande cura, ogni giorno».

Ma non c’è solo Ferragosto, ovviamente: il ristorante della Baia Verde è sempre aperto anche alla clientela esterna e porta avanti un’idea di ristorazione di alta qualità: inoltre, anche le portate più tradizionali, se degustate sulla meravigliosa terrazza a picco sulla scogliera, acquisiscono quel “quid” in più che sa trasformare qualsiasi serata in un sogno.

Per info e prenotazioni Grand Hotel Baia Verde

Congress & Wellness Centre

Via A. Musco 8/10

95021 Acicastello - Cannizzaro (CT)

Tel +39 (0)95491522; Fax +39 (0)95494464

Web: www.baiaverde.it; E-mail: baiaverde@baiaverde.it

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA