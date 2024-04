Dal carciofo all’asparago, dalla pinsa alla Primavera day, cosa fare domenica

BuonGusto

A Ramacca si celebra il violetto in una sagra che unisce cibo, tradizione, intrattenimento

Dal carciofo all’asparago, dal vintage al vino, ecco alcuni appuntamenti di domenica 14 aprile. Per una gita fuori porta o a un passo da casa.

SAGRA DEL CARCIOFO DI RAMACCA

Ultimo weekend per il famoso carciofo di Ramacca, la sagra è una delle manifestazioni più importanti legate ai prodotti agricoli del territorio. Arrivata alla XXXII edizione, è dedicata alla valorizzazione del carciofo violetto. La Sagra del Carciofo (il programma) si svolge nel centro storico. I visitatori potranno assaggiare piatti a base di carciofo, ma ci sono numerosi stand dedicati a prodotti, ma si può anche assistere a concerti dal vivo, partecipare a convegni, effettuare visite guidate (al Museo archeologico o al Museo delle bande musicali di Sicilia), ascoltare l’intrattenimento in filodiffusione di “Radio Cacocciola” o fare escursioni lungo il Sentiero naturalistico dei Cristalli di Gesso. Domenica animazioni per i bambini, sfilate di carretti siciliani, esibizioni musicali.

SAGRA DELL’ASPARAGO A SANT’ANGELO MUXARO

Si svolge in questo weekend la prima sagra dell’asparao selvatico nel comune sui monti Sicani in provincia di Agrigento. Incontri, show cooking e trekking sulle tracce del mitico re Kokalos.

PRIMAVERA DAY AI MERCATI GENERALI

Ai Mercati generali di Catania, dalle 13, è il Primavera day, con ospite Gabriele Mencacci Amalfitano, in arte Amalfitano. Una giornata unica, a base di musica live, vino, cibo e successivo Djset.

PINSA FEST A CATANIA

Si chiude oggi la prima edizione di Pinsa Fest in via Pacini (dalle 10 alle 23) che coniuga arte, cibo e artigianato. Il PinsaFest si presenta come un contenitore di prodotti tipici quali peperoncino dell’Etna, pistacchio di Bronte e miele di Zafferana, street food con crepe e naturalmente pinsa insieme ad una selezione di artigianato nostrano e tanti eventi nell’evento come degustazioni d’olio ed estemporanee di arti e mestieri

GEENO IN PIAZZA SCAMMACCA A CATANIA

Torna l’appuntamento di Geeno in piazza Scammacca dalle 18.30: l’evento che unisce gelato, vino e djset con l’aggiunta di tapas. Selezione vini a cura delle cantine Murgo, gelati di Duci, selezione musicale dei Lungomare Paradiso.

VINOKILO A CATANIA