Il “Bar Meraviglia” di Birra Messina alla Design Week di Milano

Produzioni siciliane

Il cortile che ospita il bar è arricchito da installazioni, pensate per un’esperienza immersiva regalata dalle note di Alessio Cavalazzi

La Sicilia arriva a Milano in occasione della Design Week. Torna all’evento milanese il “Bar Meraviglia” di Birra Messina, che ha l’obiettivo di far riscoprire il vero significato di «meraviglia», intesa come viaggio esperienziale tra arte, gusto e musica.

Nel Chiostro Cappuccio, “nascosto” in via Cappuccio, nel pieno centro della città, il Bar Meraviglia, ideato con la collaborazione dello studio di progettazione di architettura e design Giò Forma e dell’agenzia All Comm. parte di Uniting Group, intende omaggiare l’isola che ha dato i natali a Birra Messina rievocando la ricchezza dei decori tipici siciliani in ogni angolo del chiostro. Il cortile che ospita il bar – dove è disponibile Birra Messina Vivace, l’ultima novità della famiglia Birra Messina, una bionda con leggere note agrumate – è arricchito da installazioni, pensate per un’esperienza immersiva regalata dalle note di Alessio Cavalazzi, violinista elettronico che porta in scena tre momenti di autentica meraviglia, introdotti da un gioco di luci e ombre del light show.