Le quattro masterclass di “Contrade dell’Etna”

vino

La kermesse di Rovittello a Castiglione di Sicilia, in provincia di Catania

Ufficiali le masterclass di Contrade dell’Etna, saranno quattro e ci condurranno in un viaggio senza tempo nel gusto, nell’identità e nello stile dei vini del vulcano. La più importante kermesse di vini sull’Etna, giunta alla XV edizione, si terrà dall’11 al 13 Maggio a Rovittello, Castiglione di Sicilia, in provincia di Catania. Ad ospitare l’evento organizzato dalla società Crew, sarà ancora il Picciolo Etna Golf Resort.

Così, sabato 11 maggio, le quattro masterclass, al cui timone saranno tre conduttori di esperienza e prestigio. Ad annunciarne con gioia, titoli e temi, gli organizzatori Massimo Nicotra e Raffaella Schirò, della società Crew, insieme a Sergio Cimmino.

Le quattro masterclass