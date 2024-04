L’icona dell’alta cucina francese Jean-François Piège a Taormina per un sodalizio inedito

Chef

Cena a quattro mani con il collega Massimo Mantarro al San Domenico Palace (Four seasons)

Il San Domenico Palace, Taormina, un hotel Four seasons diventa il teatro di un sodalizio inedito: il 9 maggio lo chef Massimo Mantarro accoglie l’icona dell’alta cucina francese, lo chef Jean-François Piège, per una cena speciale al ristorante Principe Cerami, 1 stella Michelin.Ammirando il Teatro Antico, l’Etna e il mare che i due chef hanno pensato di offrire agli ospiti internazionali e ai siciliani, una nuova e irripetibile occasione di vivere la cucina locale e quella francese insieme, in un sodalizio di sapori e piatti emblematici.

Dalla Sicilia il “Calamaro come fosse un Risotto” dello chef Mantarro, mentre da Parigi lo chef Piège porta in Sicilia la sua definizione di cucina francese e i piatti d’autore del “Grand Restaurant”.

Lo chef Massimo Mantarro