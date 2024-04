Mieli di Sicilia, quando la biodiversità si mette “in mostra” anche in cucina

Vizzini

Al Castello di Vizzini (Ct) si parla di miele e del suo uso in cucina. Protagonisti l’apicoltore Nino Coco e la cuoca Bonetta dell’Oglio. E poi i migliori millefiori di Sicilia in degustazione guidata

Quanti e quali sono i mieli che si producono in Sicilia? Limitato il numero dei mieli monoflora, ma infinito quello dei millefiori. Il motivo di tanta preziosa diversità e le mille sfaccettature delle produzioni apistiche siciliane saranno il focus di un approfondimento organizzato dall’Associazione Regionale Apicoltori Siciliani (Aras) in collaborazione con Beedini AgriCultura, al Castello di Vizzini, in provincia di Catania nel pomeriggio (17-20) del 24 aprile nell’ambito della Festa dei Saperi e dei Sapori – 47a Sagra della Ricotta e dei Formaggi.Maestro di casa l’apicoltore Antonino Coco, presidente dell’Aras, che condurrà i presenti in una interessante e approfondita panoramica sulle produzioni dell’alveare e della flora spontanea sui cui “pascolano” le api per raccogliere il nettare che poi trasformeranno nel preziosissimo miele. Proprio quella flora spontanea tanto amata e ricercata dalle api, e che spesso noi umani per ignoranza definiamo “erbacce”, è il focus di una mostra di disegni (china e acquarello) di Rami Calò. L’appassionata disegnatrice palermitana, attraverso le immagini della sua mostra “Erbacce – viaggio imperfetto tra la flora apistica siciliana“ dedicata alle modeste ma indispensabili piante spontanee, permetterà di esplorare il mondo dei fiori dell’Isola graditi alle api. La mostra resterà aperta anche per l’intera giornata del 25 aprile così come la rassegna fotografica “I tesori dell’alveare” di Simone Aprile e la mostra “Apicoltura siciliana tra tradizione e modernità”.