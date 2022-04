Gela, dalla finestra spararono contro un'auto in corsa: in tre saranno processati

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela ha concluso la fase delle indagini preliminari, condotte dal Commissariato di pubblica sicurezza, con la richiesta di rinvio a giudizio di tre individui coinvolti, a vario titolo, per i gravi fatti di reato verificatisi la notte del 28 gennaio 2021, quando un’auto in movimento venne raggiunta da diversi colpi d’arma da fuoco esplosi da una finestra. L’agguato avvenne in pieno centro abitato e una delle due persone che si trovavano a bordo del mezzo fu colpita di striscio da uno dei proiettili esplosi dall’abitazione degli imputati. Tra i contendenti era scaturita una lite per futili motivi.

Pubblicità

Nel corso dell’intervento della Polizia, al fine di sedare eventuali azioni ritorsive, due agenti riportarono gravi lesioni.

Nello specifico si tratta di D.A.F., classe ’95, in atto detenuto per altra causa, per il quale la Procura della Repubblica ha chiesto il rinvio a giudizio per tentato omicidio aggravato poiché, dalla finestra della propria abitazione, esplose più colpi d’arma da fuoco con una pistola cal. 7,65, uno dei quali colpì di striscio uno degli occupanti l’autovettura,. I tre sono altresì imputati dei reati di violenza e lesioni aggravate in concorso a pubblico ufficiale, in quanto aggredirono gli agenti della Polizia, intervenuti immediatamente dopo l’esplosione dei colpi d’arma da fuoco, per sedare una rissa scatenatasi in seguito all’agguato, tra chi esplose i colpi d’arma da fuoco e chi fu attinto dagli stessi, nonché per eseguire delle perquisizioni volte alla ricerca di armi.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA