Gela, insegue e spara ad una ragazza di 24 anni: c'è un arresto

Tentativo di omicidio ieri sera a Gela dove una ragazza di 24 anni è stata ferita a colpi di pistola mentre si trovava alla guida di una Fiat Panda in compagna di un’amica. L’autore sarebbe già stato individuato e condotto in carcere dalla polizia.

La ragazza, che non è in pericolo di vita, è stata inseguita da uno scooter con a bordo due uomini e raggiunta da un proiettile ad un braccio. La ventiquattrenne, nel tentativo di sfuggire agli aggressori, ha accelerato ma poco dopo ha avuto uno scontro frontale con un’auto. A chiamare il 118 è stato l’automobilista e poco dopo è arrivata anche la Guardia di Finanza. La giovane è stata trasportata all’ospedale «Vittorio Emanuele» e ricoverata in Chirurgia.



